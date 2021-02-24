Через вирок Стерненку з Офісу Президента звільнився один із керівників
Працівник Офісу Президента Сергій Кошман заявив, що написав заяву про звільнення. Причиною такого кроку став вирок активісту Сергію Стерненку.
Джерело:фейсбук Сергія Кошмана
Як зауважив Кошман, ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, – доволі дивно.
Актуально В Україні завершилися протести на підтримку Сергія Стерненка: фото, відео
Деталі заяви працівника ОПУ
На його переконання, інших інструментів впливу він наразі не бачить. Оскільки майже за рік переконався що експертних порад там особливо не потребують.
Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України. Відкритий до співпраці та готовий залучатися до участі в нових проєктах,
– констатував він.
Додамо, що Сергій Кошман займає посаду керівника експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики. Працює він у Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента.
Наразі не відомо, чи підписали його заяву про звільнення.
До теми Мене туди ж: киянин показав фото з автозаку – його затримали на протесті на підтримку Стерненка
- 23 лютого в Одесі відбувся суд над активістом Сергієм Стерненком. Його звинуватили у нібито викраденні депутата Сергія Щербіча з метою заволодіти його грошима. Мовиться про 300 гривень.
- Суд Стерненка визнав винним і засудив до понад 7 років позбавлення волі з конфіскацією половини майна.
- Через це у понад 20 містах України та Варшаві люди вийшли на протести, щоб висловити свою незгоду.
- Найгарячіша та наймасштабніша акція пройшла під Офісом Президента на Банковій у Києві.
- Під час неї виникли сутички, в результаті яких постраждали приблизно 40 людей – щонайменше 10 активістів і 27 правоохоронців.
- Крім того, поліція прозвітувала про затримання 24 "активних" учасників мітингу. Але після взяття пояснень їх відпустили додому.
Поділитися новиною