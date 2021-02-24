Працівник Офісу Президента Сергій Кошман заявив, що написав заяву про звільнення. Причиною такого кроку став вирок активісту Сергію Стерненку.

Як зауважив Кошман, ходити на протести на Банкову, працюючи на Банковій, – доволі дивно.

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Деталі заяви працівника ОПУ

На його переконання, інших інструментів впливу він наразі не бачить. Оскільки майже за рік переконався що експертних порад там особливо не потребують.

Після побаченого буду трохи частіше молитися за долю України. Відкритий до співпраці та готовий залучатися до участі в нових проєктах,

– констатував він.

Додамо, що Сергій Кошман займає посаду керівника експертної групи з внутрішньої та гуманітарної політики. Працює він у Директораті з питань внутрішньої та гуманітарної політики Офісу Президента.

Наразі не відомо, чи підписали його заяву про звільнення.

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