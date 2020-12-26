Потужний сніговий шторм у горах Ірану: загинуло 8 альпіністів
Через сніговий шторм у горах Ірану загинуло восьмеро людей. Ще декілька зникли безвісти.
Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".
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Деталі інциденту
Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни.
Пошукові роботи зупинені
Пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю 27 грудня.
Смертельні випадки українських альпіністів: коротко
- У травні 2019 року російські рятувальники повідомили про загибель українського альпініста під час сходження на гору Ельбрус. Для евакуації альпініста залучили 14 рятувальників Ельбруського вертолітно-рятувального пошукового загону та 2 одиниці техніки.
- У листопаді 2019 року у Татрах на території Словаччині загинули українські альпіністи Володимир Михалко та Ірина Скрильова. Трагедія сталася на спуску з маршруту в результаті нещасного випадку.
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