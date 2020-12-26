Через сніговий шторм у горах Ірану загинуло восьмеро людей. Ще декілька зникли безвісти.

Альпіністи перебували в горах на північ від Тегерану. Про це повідомили на сайті "Радіо Свобода".

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Деталі інциденту

Їхня точна кількість наразі невідома, тож кількість загиблих може бути вищою. Кількаденний сильний снігопад та вітер унеможливили дорожній рух у кількох регіонах країни.

Пошукові роботи зупинені

Пошукові та рятувальні роботи зупинилися на ніч, але очікується, що вони продовжаться в неділю 27 грудня.

Зазначимо! Представники влади раніше закликали утриматися від поїздок у гори через повідомлення про снігові лавини, хуртовини та снігопад.

Смертельні випадки українських альпіністів: коротко