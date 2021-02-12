Через смерть військового на Донбасі Україна відправила ноту в ОБСЄ

На Донбасі ввечері 11 лютого внаслідок обстрілів окупантів загинув наш військовий. Через це Україна відправила звернення спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.
Військового смертельно поранили поблизу Новомихайлівки близько 21:00.
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Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну,
– мовиться у повідомленні.
Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам загиблого військового.
Зауважимо, Українська делегація в ТКГ пише нібито військовий загинув внаслідок обстрілів снайпера. Однак у штабі ООС журналістам 24 каналу розповіли, що насправді трагедія трапилася, коли бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.
Додамо, що наші військові відповіли на обстріли бойовиків.Зверніть увагу! 11 лютого на Донбасі загинув ще один боєць – Олександр Глушко. Це трапилося неподалік Зайцевого о 09:30. Військовий отримав поранення через обстріли ворожого снайпера. Глушко помер під час евакуації.