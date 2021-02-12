Через смерть військового на Донбасі Україна відправила ноту в ОБСЄ

На Донбасі ввечері 11 лютого внаслідок обстрілів окупантів загинув наш військовий. Через це Україна відправила звернення спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ.

Військового смертельно поранили поблизу Новомихайлівки близько 21:00.

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Українською стороною СЦКК направлено відповідну ноту до СММ ОБСЄ. Наша делегація висловлює щирі співчуття рідним та близьким військового, що загинув за Україну,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття родичам загиблого військового.

Зауважимо, Українська делегація в ТКГ пише нібито військовий загинув внаслідок обстрілів снайпера. Однак у штабі ООС журналістам 24 каналу розповіли, що насправді трагедія трапилася, коли бойовики відкривали вогонь з великокаліберного кулемета.

Додамо, що наші військові відповіли на обстріли бойовиків.

служив у 59-ій окремій мотопіхотній бригаді. Про загиблого військового Україна вже повідомила СММ ОБСЄ.