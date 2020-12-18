Через смерть Кернеса у Харкові оголосили 2-денний траур: фото
У Харкові оголосили жалобу через смерть міського голови Геннадія Кернеса. Життя політика обірвалося 17 грудня у Німеччині. Тепер жалоба у Харкові триватиме 2 дні.
Траур триватиме 17 та 18 грудня. Відповідне розпорядження підписав секретар Харківської міськради Ігор Терехов, повідомляє сайт мерії.
Важливо Помер Геннадій Кернес
У дні трауру приспустять Державний прапор України та прапори міста на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах і організаціях. Крім цього, скасують всі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Смерть Кернеса: що відомо
- Кернес помер 17 грудня в клініці "Шаріте" у Берліні. На лікуванні у Німеччині політик перебував з вересня через ускладнення коронавірусу.
- Спочатку його стан ніби покращився, однак у грудні в Кернеса відмовили 2 нирки.
- Друг Кернеса бізнесмен Павло Фукс зазначав, що лікарі казали сподіватись лише на диво.
- Ймовірно, тепер виконувачем обов'язків стане Терехов.
До речі Помер Геннадій Кернес: що відомо про мера Харкова – біографія
Приміщення мерії Харкова / Фото 24 каналу
Портрет Кернеса у мерії Харкова / Фото 24 каналу
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