Через скандали у Міноборони, волонтери забезпечують фронт технологіями, – Бутусов

Скандал між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком може бути пов'язаний зі спецфондом та його наповненням. Тож через це волонтери змушені забезпечувати ЗСУ технологіями.
Джерело: 24 канал
В конфлікт втягнули як особовий склад, так і групи волонтерів. Деталі цього скандалу і чим він може загрожувати нашому війську та обороноздатності цілої країни розповів журналіст Юрій Бутусов.
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За його словами, станом на сьогодні, в армії є величезна проблема – досі відсутні на озброєнні автоматизовані систем управління військами та електронні системи управління вогнем.
Він наголосив, що їх використовують у майже всіх країн світу, зокрема більшість країн Африки та Азії.
"А на фронті зараз воюють волонтерські системи управління, тобто їх розробили волонтери", – наголосив Бутусов.
У нас проходять багаторічні є дослідно-конструкторські розробки в ІТ-сфері. На такі проєкти витрачали багато грошей, але результату досі немає,
– зазначив журналіст.
Через те, що міністр оборони оголосив аудит – перегляд цих питань – фінансування у 2020 році не відбулось. Тож зараз через це розгорнувся великий скандал. Зокрема, військові вимагають, щоб почався наступний етап робіт.
Дивіться відео 24 каналу з коментарем Бутусова:
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