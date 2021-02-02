Скандал між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком може бути пов'язаний зі спецфондом та його наповненням. Тож через це волонтери змушені забезпечувати ЗСУ технологіями.

Джерело: 24 канал

В конфлікт втягнули як особовий склад, так і групи волонтерів. Деталі цього скандалу і чим він може загрожувати нашому війську та обороноздатності цілої країни розповів журналіст Юрій Бутусов.

Увага Зеленський втратив управління над сектором оборони, – Бутусов про конфлікт між генералами

За його словами, станом на сьогодні, в армії є величезна проблема – досі відсутні на озброєнні автоматизовані систем управління військами та електронні системи управління вогнем.

Він наголосив, що їх використовують у майже всіх країн світу, зокрема більшість країн Африки та Азії.

"А на фронті зараз воюють волонтерські системи управління, тобто їх розробили волонтери", – наголосив Бутусов.

Фінасування сфери

У нас проходять багаторічні є дослідно-конструкторські розробки в ІТ-сфері. На такі проєкти витрачали багато грошей, але результату досі немає,

– зазначив журналіст.

Через те, що міністр оборони оголосив аудит – перегляд цих питань – фінансування у 2020 році не відбулось. Тож зараз через це розгорнувся великий скандал. Зокрема, військові вимагають, щоб почався наступний етап робіт.

Дивіться відео 24 каналу з коментарем Бутусова:

Конфлікт між Тараном та Хомчаком: коротко

Між міністром оборони Андрієм Тараном та головнокомандувачем ЗСУ Русланом Хомчаком триває конфлікт. З чого почалась генеральська сварка – достеменно невідомо. Втім нині між очільником міністерства та генштабу безліч судових справ.

Напередодні Бутусов заявиляв, що скандал між двома генерали пов'язаний зі спецфондом та його наповненням.

Більше про конфлікт між Тараном та Хомчаком – дивіться у відео 24 каналу: