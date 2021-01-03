Впродовж перших годин святкування Нового року, українці викликають лікарів швидкої допомоги через різні випадки. Зокрема, найбільш поширеною причиною є травмування.

Найспокійнішими для працівників швидкої є 10 секунд, коли українці підіймають келихи. Про це заявив завідувач одного з відділів Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко, повідомляє УНН.

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За його словами, виокремити якусь "найбільш поширену тенденцію" викликів швидкої доволі складно, адже випадки є найрізноманітнішими.

Пробка від шампанського комусь кудись потрапила, хтось послизнувся і впав, хтось десь вдарився, хтось встиг напитись так, що Новий рік не може зустрічати,

– розповів лікар.

Коли ще надходять виклики

Комашко зазначив, що виклики через отруєння та інтоксикацію медики отримують протягом 1 – 2 днів після святкування Нового року.

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"Перша доба — це, як правило, травми, пов'язані із вживанням алкоголю", – наголосив лікар.

Комашко також розповів, що впродовж 2 – 4 доби після святкувань виникають загострення холециститів, панкреатитів, а також алкогольних й харчових отруєнь.