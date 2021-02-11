Через прогули нардепи втратили майже 40 мільйонів гривень: хто "відзначився"

Джерело:Фейсбук "Чесно"
За час роботи Верховної Ради 9-го скликання 235 народних депутатів позбавили виплат через їхню неучасть у голосуваннях. Загалом парламентарі-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.
"Лідером" за кількістю депутатів, яких хоча б 1 раз позбавляли виплат за прогули, є найбільша фракція – "Слуга народу".
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За весь час роботи Ради 9-го скликання нардепи-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.
Загальна кількість парламентарів, які хоча б раз без поважних причин пропустили засідання Рад, становить 235.Довідка. Мова йде не про зарплати народних депутатів, а про відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень.