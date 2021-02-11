Через прогули нардепи втратили майже 40 мільйонів гривень: хто "відзначився"

За час роботи Верховної Ради 9-го скликання 235 народних депутатів позбавили виплат через їхню неучасть у голосуваннях. Загалом парламентарі-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.

"Лідером" за кількістю депутатів, яких хоча б 1 раз позбавляли виплат за прогули, є найбільша фракція – "Слуга народу".

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Що відомо про нардепів-прогульників та їхні втрати

Однак від загальної кількості "слуг" оштрафовані прогульники становлять тільки 41,2%.

прогульники становлять тільки У "Голосі" під грошові “санкції” потрапили менше половини фракції – 40%.

під грошові “санкції” потрапили менше половини фракції – У решті фракцій та груп протягом 13 місяців оштрафували понад половину їхніх членів.

протягом 13 місяців оштрафували У групі "За майбутнє" мало не всіх представників за цей час позбавляли виплат. Станом на грудень 2020 року, середній показник участі в голосуваннях членів групи "За майбутнє" становив приблизно 50%.

За весь час роботи Ради 9-го скликання нардепи-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.

Загальна кількість парламентарів, які хоча б раз без поважних причин пропустили засідання Рад, становить 235.

Мова йде не про зарплати народних депутатів, а про відшкодування витрат, пов'язаних із виконанням депутатських повноважень.