Через прогули нардепи втратили майже 40 мільйонів гривень: хто "відзначився"
За час роботи Верховної Ради 9-го скликання 235 народних депутатів позбавили виплат через їхню неучасть у голосуваннях. Загалом парламентарі-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.
Джерело:Фейсбук "Чесно"
"Лідером" за кількістю депутатів, яких хоча б 1 раз позбавляли виплат за прогули, є найбільша фракція – "Слуга народу".
Читайте також Комітет виборців назвав головних прогульників Ради: хто у "лідерах"
Що відомо про нардепів-прогульників та їхні втрати
- Однак від загальної кількості "слуг" оштрафовані прогульники становлять тільки 41,2%.
- У "Голосі" під грошові “санкції” потрапили менше половини фракції – 40%.
- У решті фракцій та груп протягом 13 місяців оштрафували понад половину їхніх членів.
- У групі "За майбутнє" мало не всіх представників за цей час позбавляли виплат. Станом на грудень 2020 року, середній показник участі в голосуваннях членів групи "За майбутнє" становив приблизно 50%.
За весь час роботи Ради 9-го скликання нардепи-прогульники втратили майже 40 мільйонів гривень.
Загальна кількість парламентарів, які хоча б раз без поважних причин пропустили засідання Рад, становить 235.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter