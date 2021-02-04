Через пожежу у запорізькій лікарні затримали першого підозрюваного: деталі
У четвер, 4 лютого, затримали відповідального за протипожежну безпеку у запорізькій лікарні. Пожежа спалахнула увечері 3 лютого і забрала життя 4 людей.
Джерело: Офіс генпрокурора
Правоохоронці під час обшуків у медзакладі виявили, що деякі правила протипожежної безпеки регулярно порушували.
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Деталі:
- Пожежа могла спалахнути через використання медичного обладнання без відповідних дозволів.
- Окрім того, апарати ШВЛ могли встановити без дотримання необхідних правил.
- Саме це призвело до витоку кисню. Він накопичився у критичній кількості і спровокував вибух.
Пожежа у запорізькій лікарні: що відомо
- У ніч з 3 на 4 лютого у Запоріжжі спалахнула інфекційна лікарня. Там перебували 29 медиків та пацієнтів. У вогні загинули 4 людей.
- Імовірною причиною пожежі фахівці називають вибух апарату ШВЛ.
- 5 лютого у Запорізькій області оголосили траур. Скасували усі розважальні заходи.
- У ВООЗ вже висловили "найглибші співчуття тим, хто втратив близьких".
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