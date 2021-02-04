Через пожежу у лікарні Запоріжжя відкрили кримінальну справу, – Венедіктова

У лікарні Запоріжжя вночі проти 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини.

Джерело: фейсбук Ірини Венедіктової

Правоохоронці розпочали розслідування причин пожежі.

Важливо Пожежа з трагічними наслідками сталася у лікарні Запоріжжя: що відомо

Наразі допитали 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії поліції, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС,

– наголосила генпрокурорка.

Що відомо про постраждалих

►У реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло 4 людей – 3 пацієнток та анестезіолог.

Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю – 26 років. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. За словами Венедіктової, попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.

►Ще 2 людей – медбрат та анестезіолог – постраждали внаслідок пожежі. Їх з опіками та отруєнням продуктами горіння відвезли у лікарню.

►Відомо, що ще 6 людей, які перебували в епіцентрі небезпеки, не постраждали зовсім.

Деталі пожежі у Запоріжжі

Трагедія трапилася у Запорізькій обласній інфекційній лікарні на початку доби 4 лютого.

Пацієнтів та медиків терміново евакуювали рятувальники.

Вогонь локалізували менше ніж за 20 хвилин.

Смертельна пожежа у лікарні Запоріжжя / Фото ДСНС