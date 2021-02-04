Через пожежу у лікарні Запоріжжя відкрили кримінальну справу, – Венедіктова
У лікарні Запоріжжя вночі проти 4 лютого трапилася смертельна пожежа. Прокуратура вже відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини.
Джерело: фейсбук Ірини Венедіктової
Правоохоронці розпочали розслідування причин пожежі.
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Наразі допитали 5 осіб. Слідчі дії тривають, огляд місця події проводиться із залученням криміналістичної лабораторії поліції, спеціалістів експертної служби Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС та ДСНС,
– наголосила генпрокурорка.
Що відомо про постраждалих
►У реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло 4 людей – 3 пацієнток та анестезіолог.
Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю – 26 років. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. За словами Венедіктової, попередня причина загибелі – отруєння чадним газом.
►Ще 2 людей – медбрат та анестезіолог – постраждали внаслідок пожежі. Їх з опіками та отруєнням продуктами горіння відвезли у лікарню.
►Відомо, що ще 6 людей, які перебували в епіцентрі небезпеки, не постраждали зовсім.
Деталі пожежі у Запоріжжі
- Трагедія трапилася у Запорізькій обласній інфекційній лікарні на початку доби 4 лютого.
- Пацієнтів та медиків терміново евакуювали рятувальники.
- Вогонь локалізували менше ніж за 20 хвилин.
Смертельна пожежа у лікарні Запоріжжя / Фото ДСНС
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