Через пожежу у Харкові затримали 4 людей: Венедіктова назвала 3 версії пожежі
У Харкові затримали 4 людей, причетних до пожежі у будинку для літніх людей "Золотий час". Вона спалахнула 21 січня і забрала 15 життів.
Серед затриманих – власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина, а також адміністратор, який координував роботу "Золотого часу". Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.
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Що відомо про затриманих
- Власник домоволодіння здав двоповерхову будівлю під пансіонат для літніх людей.
- Орендар будинку та його дружина – директорка приватного підприємства – фактично керували "Золотим часом".
- Подружжя також заснувало громадську організацію. Її метою було нібито проведення оздоровчих та культурних заходів.
- Це допомагало горе-бізнесменам маскувати свою діяльність, пов'язану з доглядом за літніми людьми.
- Середня вартість перебування у "Золотому часу" коштувала приблизно 15 тисяч гривень.
- Адміністратор координував роботу будинку престарілих, однак навіть не був там офіційно працевлаштований.
- Усім затриманим правоохоронці вже повідомили про підозру.
Через пожежу у Харкові затримали 4 людей / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Венедіктової
Що ще каже Венедіктова
- На "Золотий час" ніхто не оформив необхідну документацію. Зокрема, не було документів на введення будівлі в експлуатацію, а також – дозволів на підведення електрики та газу.
- Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські допитують свідків та проводять обшуки.
- Правоохоронці також виявили у сусідньому будинку так званий "реабілітаційний центр" для алко та наркозалежних людей.
Основні версії трагедії
- Підпал;
- Необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;
- Замикання електромережі.
Пожежа у Харкові: що відомо
- 21 січня у Харкові у будинку для літніх людей "Золотий час" спалахнула пожежа.
- Її жертвами стали 15 людей, ще 11 – отримали травми.
- Влада міста вже заявила, що оплатить лікування постраждалих та похорони загиблих.
- Трагедію у "Золотому часу" вже класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
- 22 січня до Харкова прибуде президент Володимир Зеленський.
Пожежа у Харкові: дивіться відео
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