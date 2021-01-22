У Харкові затримали 4 людей, причетних до пожежі у будинку для літніх людей "Золотий час". Вона спалахнула 21 січня і забрала 15 життів.

Серед затриманих – власник домоволодіння, орендар будинку та його дружина, а також адміністратор, який координував роботу "Золотого часу". Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

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Що відомо про затриманих

Власник домоволодіння здав двоповерхову будівлю під пансіонат для літніх людей.

Орендар будинку та його дружина – директорка приватного підприємства – фактично керували "Золотим часом".

Подружжя також заснувало громадську організацію. Її метою було нібито проведення оздоровчих та культурних заходів.

Це допомагало горе-бізнесменам маскувати свою діяльність, пов'язану з доглядом за літніми людьми.

Середня вартість перебування у "Золотому часу" коштувала приблизно 15 тисяч гривень.

Адміністратор координував роботу будинку престарілих, однак навіть не був там офіційно працевлаштований.

Усім затриманим правоохоронці вже повідомили про підозру.

Через пожежу у Харкові затримали 4 людей / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Венедіктової

Що ще каже Венедіктова

На "Золотий час" ніхто не оформив необхідну документацію. Зокрема, не було документів на введення будівлі в експлуатацію, а також – дозволів на підведення електрики та газу.

Наразі тривають слідчі дії. Поліцейські допитують свідків та проводять обшуки.

Правоохоронці також виявили у сусідньому будинку так званий "реабілітаційний центр" для алко та наркозалежних людей.

Основні версії трагедії

Підпал;

Необережне поводження з вогнем в побуті та з електроприладами;

Замикання електромережі.

Пожежа у Харкові: що відомо

21 січня у Харкові у будинку для літніх людей "Золотий час" спалахнула пожежа.

Її жертвами стали 15 людей, ще 11 – отримали травми.

Влада міста вже заявила, що оплатить лікування постраждалих та похорони загиблих.

Трагедію у "Золотому часу" вже класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.

22 січня до Харкова прибуде президент Володимир Зеленський.

Пожежа у Харкові: дивіться відео