Український військовий отримав поранення під час обстрілу біля Шумів 24 грудня. Через цей кричущий факт порушення домовленості про припинення вогню українська сторона направила ноту в ОБСЄ.

Ноту направили спостережній місії ОБСЄ

Стан пораненого військовослужбовця – стабільний, медики надали йому необхідну допомогу. Про це повідомила українська делегація в Тристоронній контактній групі в телеграмі.

Детально На Донбасі поранення отримали 2 українських захисників: в якому вони стані

Українською стороною Спільного центру з контролю та координації задіяно механізм: введено режим "тиші", висунуто вимогу щодо припинення вогню, підготовлено та направлено ноту на спостережну моніторингову місію ОБСЄ,

– зазначили в українській делегації.

Ще один військовий підрвався на вибуховому пристрої

Зазначимо, що 24 грудня на Донбасі постраждав ще один український захисник. Неподалік Красногорівки військовослужбовець підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Загалом протягом дня окупаційні війська порушили режим тиші 5 разів. Українській вісйькові були змушені відкрити вогонь у відповідь.



Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу