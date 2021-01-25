Через поранення українського бійця на Донбасі відбудеться позачергове засідання у ТКГ

Вранці 25 січня снайпер окупантів важко поранив українського бійця. Через це пройде позачергове засідання Підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.

Джерело: Делегація України в ТКГ

Захід відбудеться в режимі відеоконференції. Заплановано його на 16:00. Про це повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.

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Позачергове засідання в ТКГ: деталі

Як підкреслили у делегації України в ТКГ, українська сторона з використанням чинних міжнародних механізмів надасть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Поранення українського бійця на Донбасі: коротко

Інцидент трапився в районі Золотого.

Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил приблизно о 12:00.

У результаті один із українських бійців отримав важке поранення.

Крім того, унаслідок удару з протитанкового ракетного комплексу пошкодження зазнав один із житлових будинків.

Попередня доба на Донбасі була також неспокійною. Бойовики 5 разів обстрілювали українські позиції. На щастя, жоден із захисників України не постраждав. Докладніше читайте за цим посиланням.



Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу