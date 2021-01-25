Через поранення українського бійця на Донбасі відбудеться позачергове засідання у ТКГ
Вранці 25 січня снайпер окупантів важко поранив українського бійця. Через це пройде позачергове засідання Підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.
Джерело: Делегація України в ТКГ
Захід відбудеться в режимі відеоконференції. Заплановано його на 16:00. Про це повідомила Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі.
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Позачергове засідання в ТКГ: деталі
Як підкреслили у делегації України в ТКГ, українська сторона з використанням чинних міжнародних механізмів надасть відповідну реакцію на порушення режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Поранення українського бійця на Донбасі: коротко
- Інцидент трапився в районі Золотого.
- Бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил приблизно о 12:00.
У результаті один із українських бійців отримав важке поранення.
- Крім того, унаслідок удару з протитанкового ракетного комплексу пошкодження зазнав один із житлових будинків.
Окуповані території на сході України / Інфографіка 24 каналу
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