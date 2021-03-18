Зерно отруїли: на Херсонщині знову гинуть червонокнижні птахи

У заповіднику "Асканія Нова" продовжують масово гинути червонокнижні птахи – сірі журавлі та огарі. Причиною трагедії є отруєне зерно, яке розсипають сільгоспвиробники.
Директор Біосферного заповідника "Асканія Нова" Віктор Гавриленко розповів, що птахи гинуть через людську непорядність.
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Наші люди (сільгоспвиробники – 24 канал) наскільки глибоко непорядні. Вчора (загинули – 24 канал) 18 сірих журавлів і 20 огарів. У всіх ті самі ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум,
– заявив Гариленко.
Він наголосив, що у рамках кримінального провадження провели слідчі дії та взяли відповідні проби.
Що ще розповів директор "Асканії Нової"
Зверніть увагу!
- Мертвих птахів знаходять на полях Херсонщини. Однак така проблема є по цілій Україні.
- Лише за один день Гавриленко побачив близько 20 журавлів, які вже ледве могли літати. Ще 3 птахів – "кандидатів на вимирання" – побрели від людей у болото.
- Невдовзі через ці території пролітатимуть тисячі птахів. Тоді настане справжня біда.
- З аграріями намагалися розмовляти. Однак це не допомогло. За словами Гавриленка, тепер держава має перейти до жорсткіших методів виходу з проблеми.
- Непорядні аграрії перечекали хвилю перевірки та повернулися до смертельних методів боротьби з гризунами.
- Гавриленко розповідає: отруєне зерно варто засипати просто у нірку і затоптувати, а не лишати на поверхні.
- За словами директора "Асканії-Нової", до нього звертаються міжнародні організації. Зокрема, вони пропонують свій захист і допомогу.
- Гавриленко підсумував: "я пояснюю, що ми зараз працюємо на державному рівні – є реакція державних структур. Ми очікуємо, що спільними зусиллями спробуємо зламати цей стереотип, що склався у нашому суспільстві в частині того "що хочу, те й роблю на землі", і що немає відповідальності".
Вперше про отруєння птахів з "Асканії Нової"
заговорили у лютому
. Тоді загинуло понад 200 червонокнижних журавлів.