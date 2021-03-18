Зерно отруїли: на Херсонщині знову гинуть червонокнижні птахи

У заповіднику "Асканія Нова" продовжують масово гинути червонокнижні птахи – сірі журавлі та огарі. Причиною трагедії є отруєне зерно, яке розсипають сільгоспвиробники.

Директор Біосферного заповідника "Асканія Нова" Віктор Гавриленко розповів, що птахи гинуть через людську непорядність.

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Наші люди (сільгоспвиробники – 24 канал) наскільки глибоко непорядні. Вчора (загинули – 24 канал) 18 сірих журавлів і 20 огарів. У всіх ті самі ознаки отруєння препаратом групи бродіфакум,

– заявив Гариленко.

Він наголосив, що у рамках кримінального провадження провели слідчі дії та взяли відповідні проби.

Що ще розповів директор "Асканії Нової"

Мертвих птахів знаходять на полях Херсонщини. Однак така проблема є по цілій Україні.

Лише за один день Гавриленко побачив близько 20 журавлів, які вже ледве могли літати. Ще 3 птахів – "кандидатів на вимирання" – побрели від людей у болото.

Невдовзі через ці території пролітатимуть тисячі птахів. Тоді настане справжня біда.

З аграріями намагалися розмовляти. Однак це не допомогло. За словами Гавриленка, тепер держава має перейти до жорсткіших методів виходу з проблеми.

Непорядні аграрії перечекали хвилю перевірки та повернулися до смертельних методів боротьби з гризунами.

Гавриленко розповідає: отруєне зерно варто засипати просто у нірку і затоптувати, а не лишати на поверхні.

За словами директора "Асканії-Нової", до нього звертаються міжнародні організації. Зокрема, вони пропонують свій захист і допомогу.

Гавриленко підсумував: "я пояснюю, що ми зараз працюємо на державному рівні – є реакція державних структур. Ми очікуємо, що спільними зусиллями спробуємо зламати цей стереотип, що склався у нашому суспільстві в частині того "що хочу, те й роблю на землі", і що немає відповідальності".