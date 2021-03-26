Володимир Зеленський проводить термінову консультацію з лідерами нормандського формату через загострення на Донбасі. Внаслідок обстрілу під Шумами 26 березня загинули 4 українських військових.

В ефірі одного з українських телеканалів речник української делегації у ТКГ Олексій Арестович розповів, що через трагедію під Шумами Україна вже звернулася до ОБСЄ.

Зауважте Україна 9 разів намагалася зупинити обстріл біля Шумів, але Росія відмовлялася, – Арестович

Окрім того, у суботу, 26 березня, можуть провести позачергове засідання Тристоронньої контактної групи. Наразі, за словами Арестовича, очікують відповіді російської сторони.

Президент і керівник Офісу Президента (Андрій Єрмак – 24 канал) зараз проводять інтенсивні консультації з керівництвом країн нормандського формату,

– наголосив Арестович.

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