Через ускладнення погодних умов в Україні 13 лютого відбулася затримка в русі низки поїздів далекого сполучення.

Зокрема, поїзд №731 Київ – Запоріжжя вночі запізнився на 2 години. Для 35 його пасажирів, які прямували до аеропорту "Бориспіль", Укрзалізниця організувала додатковий рейс експресу.

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Також затримали відправлення поїзда Київ – Рахів, щоб на нього встигли здійснити пересадку 5 пасажирів.

Які ще потяги приходили з запізненням 13 лютого

№8 Чернівці – Київ. Затримка в русі становила 1 годину та 18 хвилин. У ньому перебували 8 пасажирів, які також прямували до "Борисполя". Щоб вони встигли на пересадку, для них буде затримали відправлення експресу до 10:30.

№102 Херсон – Київ. Причина – виявлений дефект колеса. Пасажирів плацкартного вагона, де стався інцидент, пересадили в купе.

Щодо інших потягів, в Укразіліниці запевняють, що всі вони прямують за розкладом, попри складні погодні умови.

За потреби для всіх пасажирів буде оперативно організовано зручні пересадки та створено комфортні умови очікування на рейси, що їдуть не за графіком,

– додали у державні компанії.

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