Через негоду в Україні не працюють 2 аеропорти: в яких містах

8 лютого 2021 , 21:59
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Джерело:

Пресцентр ДСНС

Через складні погодні умови не працюють аеропорти у Вінниці та Чернівцях. Це інформація станом на вечір 8 лютого.

У всіх інших містах жодних проблем у роботі летовищ немає. Ситуація – як і до негоди.

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Які області накрила негода станом на 18:00 8 лютого

Невеликий сніг

  • Черкащина,
  • Вінниччина,
  • Житомирщина,
  • Рівненщина,
  • Кіровоградщина,
  • Київщина,
  • Хмельниччина,
  • Полтавщина,
  • Донеччина,
  • Київ.

Невеликий дощ

  • Закарпаття.

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Негода в Україні: головне

  • В українських Карпатах 8 лютого випало більше ніж метр снігу. А на високогірній метеостанції Пожижевська зафіксували понад 80 сантиметрів снігу.
  • Крім того, Одесу накрили рясні дощі, водночас там не припиняються морози. Через це на дорогах утворилася ожеледиця. Вітер сягає 18 метрів на секунду, це ускладнює ситуацію.
  • Львів також рясно засипало снігом. Через сильне навантаження комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу.
  • У Рівному був сильний снігопад. Місцеві чиновники ситуацію намагаються контролювати. Однак для розчищення доріг необхідно багато техніки, тому у місті залучають приватні організації, які допомагають впоратися з наслідками негоди.