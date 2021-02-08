Через негоду в Україні не працюють 2 аеропорти: в яких містах

Через складні погодні умови не працюють аеропорти у Вінниці та Чернівцях. Це інформація станом на вечір 8 лютого.
У всіх інших містах жодних проблем у роботі летовищ немає. Ситуація – як і до негоди.
Читайте більше Негода накрила Україну: актуальна інформацію про ситуацію в областях
Які області накрила негода станом на 18:00 8 лютого
Невеликий сніг
- Черкащина,
- Вінниччина,
- Житомирщина,
- Рівненщина,
- Кіровоградщина,
- Київщина,
- Хмельниччина,
- Полтавщина,
- Донеччина,
- Київ.
Невеликий дощ
Радимо ознайомитися Якою буде погода надалі взимку: прогнози синоптиків
Негода в Україні: головне
- В українських Карпатах 8 лютого випало більше ніж метр снігу. А на високогірній метеостанції Пожижевська зафіксували понад 80 сантиметрів снігу.
- Крім того, Одесу накрили рясні дощі, водночас там не припиняються морози. Через це на дорогах утворилася ожеледиця. Вітер сягає 18 метрів на секунду, це ускладнює ситуацію.
- Львів також рясно засипало снігом. Через сильне навантаження комунальні служби не встигають розчищати вулиці міста. Тому львівські чиновники вийшли у центр Львова, щоб звільнити його від снігу.
- У Рівному був сильний снігопад. Місцеві чиновники ситуацію намагаються контролювати. Однак для розчищення доріг необхідно багато техніки, тому у місті залучають приватні організації, які допомагають впоратися з наслідками негоди.