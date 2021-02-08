Через складні погодні умови не працюють аеропорти у Вінниці та Чернівцях. Це інформація станом на вечір 8 лютого.

У всіх інших містах жодних проблем у роботі летовищ немає. Ситуація – як і до негоди.

Читайте більше Негода накрила Україну: актуальна інформацію про ситуацію в областях

Які області накрила негода станом на 18:00 8 лютого

Невеликий сніг

Черкащина,

Вінниччина,

Житомирщина,

Рівненщина,

Кіровоградщина,

Київщина,

Хмельниччина,

Полтавщина,

Донеччина,

Київ.

Невеликий дощ

Закарпаття.

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