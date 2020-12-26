Сніг та сильні пориви вітру в Україні призвели до знеструмлення 357 населених пунктів по всій країні. Без світла залишаються жителі 5 областей.

У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок суботи, 26 грудня, 357 міст і сіл перебувають без світла. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлені населені пункти у 5 областях.

Де зараз немає світла

У Полтавській області – 281 місто та село;

у Сумській – 46;

у Донецькій – 15;

у Дніпропетровська – 13;

у Чернівецькій – 2.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Зверніть увагу! У східних та південних областях вранці 26 грудня прогнозують сильний дощ, який у другій половині дня зміниться сильним мокрим снігом. На заході та півночі країни буде сонячно, істотних опадів не прогнозують.