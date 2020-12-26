Через негоду понад 350 міст та сіл без світла: в яких областях
Сніг та сильні пориви вітру в Україні призвели до знеструмлення 357 населених пунктів по всій країні. Без світла залишаються жителі 5 областей.
У результаті ускладнення погодних умов станом на ранок суботи, 26 грудня, 357 міст і сіл перебувають без світла. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлені населені пункти у 5 областях.
Де зараз немає світла
- У Полтавській області – 281 місто та село;
- у Сумській – 46;
- у Донецькій – 15;
- у Дніпропетровська – 13;
- у Чернівецькій – 2.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
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