Застрягли з немовлям дорогою до лікарні: наслідки негоди в Одесі

В Одесі продовжує вирувати сильна негода. Через сильний снігопад у місті транспорт застрягає на дорозі. Його витягають рятувальники.
Джерело: Національна поліція Одеської області
Приблизно о 10:00 поліціянти побачили зіткнення автомобілів Citroen та Toyota Corolla. Це сталось на трасі Київ – Одеса.
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Підтвердивши інформацію, що постраждалих немає, поліціянти намагались завести двигуни транспортних засобів водіїв. Але не змогли це зробити. В одному з автомобілів перебувала сім'я з немовлям, які поспішали до лікарні.
Негода в Одесі / Фото Поліції Одеської області
Правоохоронці допомогли матері з дитиною та бабусі. Їх забрали до службового транспорту та доправили до лікарні.
На вулиці Самарська, 33 під час повороту забуксував вантажний автомобіль Volvo. Рятувальники за допомогою троса витягли вантажівку на проїжджу частину дороги.
Також у Любашівському районі на трасі Київ – Одеса вантажний автомобіль DAF не міг самостійно піднятись на підйом.
В місті застрягла вантажівка / Фото Поліції Одеської області