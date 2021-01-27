Застрягли з немовлям дорогою до лікарні: наслідки негоди в Одесі
В Одесі продовжує вирувати сильна негода. Через сильний снігопад у місті транспорт застрягає на дорозі. Його витягають рятувальники.
Джерело: Національна поліція Одеської області
Приблизно о 10:00 поліціянти побачили зіткнення автомобілів Citroen та Toyota Corolla. Це сталось на трасі Київ – Одеса.
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Як стався інцидент
Підтвердивши інформацію, що постраждалих немає, поліціянти намагались завести двигуни транспортних засобів водіїв. Але не змогли це зробити. В одному з автомобілів перебувала сім'я з немовлям, які поспішали до лікарні.
Негода в Одесі / Фото Поліції Одеської області
В якому стані дитина
Правоохоронці допомогли матері з дитиною та бабусі. Їх забрали до службового транспорту та доправили до лікарні.
Інциденти з автомобілями в Одесі
На вулиці Самарська, 33 під час повороту забуксував вантажний автомобіль Volvo. Рятувальники за допомогою троса витягли вантажівку на проїжджу частину дороги.
Також у Любашівському районі на трасі Київ – Одеса вантажний автомобіль DAF не міг самостійно піднятись на підйом.
В місті застрягла вантажівка / Фото Поліції Одеської області
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