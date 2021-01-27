В Одесі продовжує вирувати сильна негода. Через сильний снігопад у місті транспорт застрягає на дорозі. Його витягають рятувальники.

Джерело: Національна поліція Одеської області

Приблизно о 10:00 поліціянти побачили зіткнення автомобілів Citroen та Toyota Corolla. Це сталось на трасі Київ – Одеса.

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Як стався інцидент

Підтвердивши інформацію, що постраждалих немає, поліціянти намагались завести двигуни транспортних засобів водіїв. Але не змогли це зробити. В одному з автомобілів перебувала сім'я з немовлям, які поспішали до лікарні.



Негода в Одесі / Фото Поліції Одеської області

В якому стані дитина

Правоохоронці допомогли матері з дитиною та бабусі. Їх забрали до службового транспорту та доправили до лікарні.

Інциденти з автомобілями в Одесі

На вулиці Самарська, 33 під час повороту забуксував вантажний автомобіль Volvo. Рятувальники за допомогою троса витягли вантажівку на проїжджу частину дороги.

Також у Любашівському районі на трасі Київ – Одеса вантажний автомобіль DAF не міг самостійно піднятись на підйом.



В місті застрягла вантажівка / Фото Поліції Одеської області

Зазначимо! В Одесу 27 січня прийшов сніжний циклон: у місті сильна хуртовина, налипання мокрого снігу. За добу випала місячна норма снігу – приблизно 50 міліметрів, знеструмлено 43 населених пункти. Комунальники розчищають сніг увесь день.