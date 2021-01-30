Через негоду на Одещині не встигли врятувати новонароджену дівчинку

30 січня 2021 , 14:57
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Через негоду на Одещині у суботу, 30 січня, швидка медична допомога не змогла вчасно прибути на виклик. Згодом медики все-таки змогли доїхати до породіллі. Однак врятувати новонароджену дівчинку не вдалося.

Джерело: "Думская"

Інцидент стався у селі Павлівка у Березівському районі.

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Деталі трагедії

  • Приблизно о 00:30 25-річна вагітна мешканка села Павлівка викликала швидку допомогу.
  • Медики виїхали за викликом, однак через негоду автомобіль застряг у кучугурі.
  • На допомогу жінці вирушили рятувальники з Державної служби надзвичайних ситуацій.
  • Однак у вагітної розпочалися передчасні пологи. Співмешканець кинувся допомагати жінці. Вона народила живу, однак недоношену дівчинку.
  • Рятувальники передали матір та дитину медикам лише близько 5:00.
  • Немовля доставили у Лиманський пологовий будинок. Однак врятувати дівчинку не вдалося.
  • Причину смерті новонародженої наразі встановлюють фахівці.
Зверніть увагу! Станом на 30 січня в Одеській області вирує негода. Рух на дорогах державного значення обмежений. Детальніше читайте тут.