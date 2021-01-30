Через негоду на Одещині у суботу, 30 січня, швидка медична допомога не змогла вчасно прибути на виклик. Згодом медики все-таки змогли доїхати до породіллі. Однак врятувати новонароджену дівчинку не вдалося.

Джерело: "Думская" Інцидент стався у селі Павлівка у Березівському районі. Актуально У Зеленського відбулася нарада щодо боротьби з наслідками негоди: яка ситуація в Україні Деталі трагедії Приблизно о 00:30 25-річна вагітна мешканка села Павлівка викликала швидку допомогу. Медики виїхали за викликом, однак через негоду автомобіль застряг у кучугурі. На допомогу жінці вирушили рятувальники з Державної служби надзвичайних ситуацій. Однак у вагітної розпочалися передчасні пологи. Співмешканець кинувся допомагати жінці. Вона народила живу, однак недоношену дівчинку. Рятувальники передали матір та дитину медикам лише близько 5:00. Немовля доставили у Лиманський пологовий будинок. Однак врятувати дівчинку не вдалося. Причину смерті новонародженої наразі встановлюють фахівці. Зверніть увагу! Станом на 30 січня в Одеській області вирує негода. Рух на дорогах державного значення обмежений. Детальніше читайте тут.