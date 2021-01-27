Люди застрягли в автобусах: через негоду на Одещині заборонили рух транспорту – відео

Увечері у середу, 27 січня, рятувальники оголосили в Одеській та Миколаївській областях ІІІ рівень небезпеки – червоний. Станом на 21:00 на Одещині вже заборонили рух транспорту відразу по 2 дорогах.
Джерело: Укравтодор
Після заборони руху транспорту на дорогах утворилися масштабні затори.
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На Одещині заборонили рух по таких дорогах:
Місцеві ЗМІ повідомляють, що на трасі Одеса – Кучурган утворився затор довжиною понад 3 кілометри, і пасажири автобусів опинилися у справжній пастці.
Коли відновлять рух, наразі невідомо.
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