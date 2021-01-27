Люди застрягли в автобусах: через негоду на Одещині заборонили рух транспорту – відео

27 січня 2021 , 23:36
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Увечері у середу, 27 січня, рятувальники оголосили в Одеській та Миколаївській областях ІІІ рівень небезпеки – червоний. Станом на 21:00 на Одещині вже заборонили рух транспорту відразу по 2 дорогах.

Джерело: Укравтодор

Після заборони руху транспорту на дорогах утворилися масштабні затори.

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На Одещині заборонили рух по таких дорогах:

  • Одеса – Рені (маршрут на Бухарест, Румунія);
  • Одеса – Кучурган (маршрут на Кишинів, Молдова).

Місцеві ЗМІ повідомляють, що на трасі Одеса – Кучурган утворився затор довжиною понад 3 кілометри, і пасажири автобусів опинилися у справжній пастці.

Коли відновлять рух, наразі невідомо.

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Що кажуть рятувальники

  • Упродовж доби 28 січня на Одещині та Миколаївщині може випасти до 30 – 40 сантиметрів снігу.
  • Швидкість вітру становитиме 15 – 20 метрів за секунду.
  • Окрім того, варто готуватися до сильних хуртовин та налипання мокрого снігу.
  • Негода може знеструмити низку населених пунктів.
  • У Кіровоградській області оголосили ІІ рівень небезпеки. Там може випасти 20 – 30 сантиметрів снігу.