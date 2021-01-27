Увечері у середу, 27 січня, рятувальники оголосили в Одеській та Миколаївській областях ІІІ рівень небезпеки – червоний. Станом на 21:00 на Одещині вже заборонили рух транспорту відразу по 2 дорогах.

Джерело: Укравтодор Після заборони руху транспорту на дорогах утворилися масштабні затори. Актуально В Одесі вирує негода: школярам дозволили залишитися вдома На Одещині заборонили рух по таких дорогах: Одеса – Рені (маршрут на Бухарест, Румунія); Одеса – Кучурган (маршрут на Кишинів, Молдова). Місцеві ЗМІ повідомляють, що на трасі Одеса – Кучурган утворився затор довжиною понад 3 кілометри, і пасажири автобусів опинилися у справжній пастці. Коли відновлять рух, наразі невідомо. На Одещині застрягли автобуси з людьми: дивіться відео Що кажуть рятувальники Упродовж доби 28 січня на Одещині та Миколаївщині може випасти до 30 – 40 сантиметрів снігу.

Швидкість вітру становитиме 15 – 20 метрів за секунду.

Окрім того, варто готуватися до сильних хуртовин та налипання мокрого снігу.

Негода може знеструмити низку населених пунктів.

У Кіровоградській області оголосили ІІ рівень небезпеки. Там може випасти 20 – 30 сантиметрів снігу.