Через негоду низку авіарейсів з України перенесли: які саме

Джерело:24 канал
Авіаційні рейси зі Львова до Києва та у Стамбул перенесли з 7 на 8 лютого 2021 року. Літаки з Києва до Німеччини та Нідерландів також не вилетіли через негоду.
Стрімке погіршення погоди 7 лютого в Європі загалом та в Україні зокрема вплинули й на рух авіатранспорту.
Також важливо На Львівщині через негоду обмежили рух вантажівок: перелік доріг
Через сильні снігопади в Німеччині та Нідерландах туди не вилетіли літаки з аеропорту "Бориспіль" біля Києва:
Нідерланди, зауважимо, накрила перша за останнє десятиліття заметіль такої сили, що рух автомобільного та залізничного транспорту довелося припиняти або змінювати.
Аеропорт Схіпгол попередив мандрівників про можливі затримки. А аеропорт Ейндховена взагалі тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів.
Негода вплинула на розклад рейсів з та до аеропорту Львова:
Ситуація в Німеччині з погодою схожа на нідерландську – у деяких регіонах намело снігу від 15 до 40 сантиметрів.
Рейси зі Львова до Києва та у Стамбул також перенесли або скасували. Мовиться про:
В Україні синоптики на 8 – 14 лютого прогнозують сніг та хуртовини поруч зі сильними морозами.
До теми Україну накрили снігопади: очікують на затори на дорогах та проблеми з енергопостачанням