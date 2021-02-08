Авіаційні рейси зі Львова до Києва та у Стамбул перенесли з 7 на 8 лютого 2021 року. Літаки з Києва до Німеччини та Нідерландів також не вилетіли через негоду.

Стрімке погіршення погоди 7 лютого в Європі загалом та в Україні зокрема вплинули й на рух авіатранспорту.

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Скасовані рейси з Києва

Через сильні снігопади в Німеччині та Нідерландах туди не вилетіли літаки з аеропорту "Бориспіль" біля Києва:

Рейси KL 1386 авіакомпанії KLM, PS 9386 МАУ та DL 9473 від Delta Air до Амстердама у Нідерландах

Нідерланди, зауважимо, накрила перша за останнє десятиліття заметіль такої сили, що рух автомобільного та залізничного транспорту довелося припиняти або змінювати.

Аеропорт Схіпгол попередив мандрівників про можливі затримки. А аеропорт Ейндховена взагалі тимчасово припинив обслуговування рейсів і пасажирів.

7W 165 від Wind Rose та PS 9065 від МАУ до Львова також не вилетіли. Попередньо їх перенесли на 8 лютого 8:40.

Рейси зі Львова

Негода вплинула на розклад рейсів з та до аеропорту Львова:

Зі Львова не відправився літак до німецького Дортмунда W6 6761 від Wizz Air – рейс перенесли на 8 лютого.

Ситуація в Німеччині з погодою схожа на нідерландську – у деяких регіонах намело снігу від 15 до 40 сантиметрів.

Рейси зі Львова до Києва та у Стамбул також перенесли або скасували. Мовиться про:

TK 443 від Turkish Airlines до Стамбула та зворотній TK 444 – скасовані.

PC 421 та PC 420 від Pegasus Airlines – перенесені на 8 лютого (попередньо виліт зі Стамбула о 9:30, зі Львова – о 12:30).

В Україні синоптики на 8 – 14 лютого прогнозують сніг та хуртовини поруч зі сильними морозами.

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