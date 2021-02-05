Через негоду без світла залишилися жителі майже 200 міст і сіл: у яких областях

5 лютого 2021 , 08:13
Читать новость на русском

Погіршення погодних умов призвело до знеструмлення 189 населених пунктів. Вранці 5 лютого світла немає у 7 областях України.

Джерело: ДСНС

У деяких областях України дує сильний вітер. Через це там спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач.

Читайте також В Україну йде негода: де буде ожеледиця та штормовий вітер

Де немає світла станом на ранок 5 лютого

  • Чернігівська область – 54 населених пункти;
  • Київська – 32;
  • Житомирська – 32;
  • Полтавська – 21;
  • Тернопільська – 20;
  • Хмельницька – 19;
  • Вінницька – 11.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Погода в Україні на 5 лютого

  • За даними Укргідрометцентру, після тимчасової відлиги у більшість регіонів прийде похолодання.
  • Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.
  • Середня температура повітря становитиме -1..-4 градуси.


Погода на 5 лютого / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру