Через негоду без світла залишилися жителі майже 200 міст і сіл: у яких областях

Погіршення погодних умов призвело до знеструмлення 189 населених пунктів. Вранці 5 лютого світла немає у 7 областях України.
Джерело: ДСНС
У деяких областях України дує сильний вітер. Через це там спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач.
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Де немає світла станом на ранок 5 лютого
- Чернігівська область – 54 населених пункти;
- Київська – 32;
- Житомирська – 32;
- Полтавська – 21;
- Тернопільська – 20;
- Хмельницька – 19;
- Вінницька – 11.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Погода в Україні на 5 лютого
- За даними Укргідрометцентру, після тимчасової відлиги у більшість регіонів прийде похолодання.
- Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.
- Середня температура повітря становитиме -1..-4 градуси.
Погода на 5 лютого / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру