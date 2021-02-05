Погіршення погодних умов призвело до знеструмлення 189 населених пунктів. Вранці 5 лютого світла немає у 7 областях України.

Джерело: ДСНС

У деяких областях України дує сильний вітер. Через це там спрацювала автоматична система захисту ліній електропередач.

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Де немає світла станом на ранок 5 лютого

Чернігівська область – 54 населених пункти;

Київська – 32;

Житомирська – 32;

Полтавська – 21;

Тернопільська – 20;

Хмельницька – 19;

Вінницька – 11.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Погода в Україні на 5 лютого

За даними Укргідрометцентру, після тимчасової відлиги у більшість регіонів прийде похолодання.

Майже усі області накриє штормовий вітер, а на дорогах буде ожеледиця.

Середня температура повітря становитиме -1..-4 градуси.



Погода на 5 лютого / Скриншот зі сайту Укргідрометцентру