Станом на ранок, 17 грудня, через ускладнення погодніх умов без світла опинилися мешканці 22 населених пунктів на Чернігівщині. Знеструмлення спричинили сильні пориви вітру та мокрий сніг.

Наразі працівники обленерго намагаються відновити електропостачання. Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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У ДСНС відзначили, що внаслідок ускладнення погодних умов відбувалося спрацювання системи захисту ліній електропередач.

Відтак 22 населені пункти в Чернігівській області залишилися без світла.

Крім цього, у Службі автомобільних доріг повідомили, що транспортне сполучення на автошляхах державного й місцевого значення забезпечено. Наразі там немає обмежень руху.

"Для забезпечення проїзду від Служби автомобільних доріг залучено 548 працівників та 353 одиниці техніки", – мовиться у повідомленні.

Якою буде погода в Україні 17 грудня