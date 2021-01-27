Через негоду без світла залишаються понад 100 міст і сіл у 5 областях: де саме

27 січня 2021 , 08:36
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У результаті ускладнення погодних умов знеструмлені 117 населених пунктів в 5 областях України. Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях.

Джерело: ДСНС

Станом на ранок 27 січня через мокрий сніг, дощ і пориви вітру 117 населених пунктів залишаються без світла.

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Знеструмлені міста та села у таких областях

  • Житомирська – 79;
  • Київська – 13;
  • Одеська – 13;
  • Чернігівська – 11;
  • Запорізька – 1.

До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.

Труднощі на дорогах вдалося ліквідувати

  • У зв'язку зі сніговими заметами, викликаними вітром, на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.
  • Для забезпечення роботи снігоочисної техніки надзвичайники ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Р-15 Ковель – Жовква між селами Тудорковичі й Хоробрів Сокальського району Львівської області.
  • До таких обмежень вдалися і на 2 проблемних ділянках в Рівненській області – об'їзна дорога міста Рівне та траса Рівне – Луцьк.
  • Наразі затори вдалося ліквідувати, рух транспорту відновили.


На Львівщині та Рівненщині відновили рух транспорту / Фото ДСНС

На проблемних ділянках дороги відновили рух: дивіться відео