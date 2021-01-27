Через негоду без світла залишаються понад 100 міст і сіл у 5 областях: де саме
У результаті ускладнення погодних умов знеструмлені 117 населених пунктів в 5 областях України. Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях.
Джерело: ДСНС
Станом на ранок 27 січня через мокрий сніг, дощ і пориви вітру 117 населених пунктів залишаються без світла.
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Знеструмлені міста та села у таких областях
- Житомирська – 79;
- Київська – 13;
- Одеська – 13;
- Чернігівська – 11;
- Запорізька – 1.
До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго.
Труднощі на дорогах вдалося ліквідувати
- У зв'язку зі сніговими заметами, викликаними вітром, на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.
- Для забезпечення роботи снігоочисної техніки надзвичайники ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Р-15 Ковель – Жовква між селами Тудорковичі й Хоробрів Сокальського району Львівської області.
- До таких обмежень вдалися і на 2 проблемних ділянках в Рівненській області – об'їзна дорога міста Рівне та траса Рівне – Луцьк.
- Наразі затори вдалося ліквідувати, рух транспорту відновили.
На Львівщині та Рівненщині відновили рух транспорту / Фото ДСНС
На проблемних ділянках дороги відновили рух: дивіться відео
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