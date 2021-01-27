У результаті ускладнення погодних умов знеструмлені 117 населених пунктів в 5 областях України. Крім того, рятувальники розчистили окремі ділянки доріг у Львівській та Рівненській областях.

Джерело: ДСНС Станом на ранок 27 січня через мокрий сніг, дощ і пориви вітру 117 населених пунктів залишаються без світла. Читайте також У снігову пастку на Волині та Рівненщині потрапили десятки автомобілів: як їх рятували – відео Знеструмлені міста та села у таких областях Житомирська – 79;

Київська – 13;

Одеська – 13;

Чернігівська – 11;

Запорізька – 1. До відновлення електропостачання залучили бригади обленерго. Труднощі на дорогах вдалося ліквідувати У зв'язку зі сніговими заметами, викликаними вітром, на окремих ділянках доріг у Львівській та Рівненській областях виникли затори.

Для забезпечення роботи снігоочисної техніки надзвичайники ввели обмеження руху для великогабаритного транспорту на ділянці траси Р-15 Ковель – Жовква між селами Тудорковичі й Хоробрів Сокальського району Львівської області.

на ділянці траси Р-15 Ковель – Жовква між селами Тудорковичі й Хоробрів Сокальського району Львівської області. До таких обмежень вдалися і на 2 проблемних ділянках в Рівненській області – об'їзна дорога міста Рівне та траса Рівне – Луцьк.

Наразі затори вдалося ліквідувати, рух транспорту відновили.

На Львівщині та Рівненщині відновили рух транспорту / Фото ДСНС На проблемних ділянках дороги відновили рух: дивіться відео