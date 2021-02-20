Через негоду 500 автівок не можуть проїхати мостом в окупований Крим: відео

Джерело:"Крим.Реалії"
Майже 500 автомобілів перебувають біля в'їзду на Керченський міст на території Краснодарського краю Росії. Вони не можуть потрапити у тимчасово окупований Крим через сильні снігопади.
Внаслідок негоди рух транспорту мостом обмежили.
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Водночас російська влада запевняє, що дорога у сторону Краснодарського краю – розчищена та "доступна для руху".
Через негоду розгорнули 8 пунктів обігріву, з них 3 мобільні, інші – стаціонарні.
Проросійська окупаційна влада Криму ввела режим загрози надзвичайної ситуації у 4 районах півострову:
Саме ці регіони найбільше постраждали від снігопадів.
Керченський міст замело снігом: відео