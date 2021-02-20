Через негоду 500 автівок не можуть проїхати мостом в окупований Крим: відео

20 лютого 2021 , 09:22
Читать новость на русском

Джерело:

"Крим.Реалії"

Майже 500 автомобілів перебувають біля в'їзду на Керченський міст на території Краснодарського краю Росії. Вони не можуть потрапити у тимчасово окупований Крим через сильні снігопади.

Снігопади у Криму

Внаслідок негоди рух транспорту мостом обмежили.

Читайте також У Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії": фото

Водночас російська влада запевняє, що дорога у сторону Краснодарського краю – розчищена та "доступна для руху".

Через негоду розгорнули 8 пунктів обігріву, з них 3 мобільні, інші – стаціонарні.

Загроза надзвичайної ситуації у Криму

Проросійська окупаційна влада Криму ввела режим загрози надзвичайної ситуації у 4 районах півострову:

  • у Білогірському;
  • Кіровському;
  • Ленінському
  • у Керчі.

Саме ці регіони найбільше постраждали від снігопадів.

Керченський міст замело снігом: відео