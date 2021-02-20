Через негоду 500 автівок не можуть проїхати мостом в окупований Крим: відео
Майже 500 автомобілів перебувають біля в'їзду на Керченський міст на території Краснодарського краю Росії. Вони не можуть потрапити у тимчасово окупований Крим через сильні снігопади.
Джерело:"Крим.Реалії"
Снігопади у Криму
Внаслідок негоди рух транспорту мостом обмежили.
Читайте також У Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії": фото
Водночас російська влада запевняє, що дорога у сторону Краснодарського краю – розчищена та "доступна для руху".
Через негоду розгорнули 8 пунктів обігріву, з них 3 мобільні, інші – стаціонарні.
Загроза надзвичайної ситуації у Криму
Проросійська окупаційна влада Криму ввела режим загрози надзвичайної ситуації у 4 районах півострову:
- у Білогірському;
- Кіровському;
- Ленінському
- у Керчі.
Саме ці регіони найбільше постраждали від снігопадів.
Керченський міст замело снігом: відео
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter