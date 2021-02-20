Майже 500 автомобілів перебувають біля в'їзду на Керченський міст на території Краснодарського краю Росії. Вони не можуть потрапити у тимчасово окупований Крим через сильні снігопади.

Снігопади у Криму Внаслідок негоди рух транспорту мостом обмежили. Читайте також У Криму дітей змусили скласти присягу російській "Юнармії": фото Водночас російська влада запевняє, що дорога у сторону Краснодарського краю – розчищена та "доступна для руху". Через негоду розгорнули 8 пунктів обігріву, з них 3 мобільні, інші – стаціонарні. Загроза надзвичайної ситуації у Криму Проросійська окупаційна влада Криму ввела режим загрози надзвичайної ситуації у 4 районах півострову: у Білогірському;

Кіровському;

Ленінському

у Керчі. Саме ці регіони найбільше постраждали від снігопадів. Керченський міст замело снігом: відео