Через негоду понад 270 населених пунктів залишились без електрики: у яких регіонах – фото

Джерело:ДСНС
Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились знеструмленими 273 населених пункти. Крім того, у зв'язку з негодою розгорнули близько 4,8 тисячі пунктів обігріву.
Без електрики залишились жителі сіл та міст у 12 областях.
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Бригади обленерго вже працюють над проблемою.
Рятувальники разом з місцевою владою розгорнули 4 тисячі 883 пункти обігріву, серед них є 16 мобільних. Наприклад, на Буковецькому перевалі, що на Прикарпатті. Також там залучили автомобіль "УРАЛ", щоб допомагати водіям за потреби.
Протягом доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей. Крім цього, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти.
Мобільний пункт обігріву / Фото ДСНС
Намет рятувальників / Фото ДСНС