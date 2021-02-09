Через негоду понад 270 населених пунктів залишились без електрики: у яких регіонах – фото

9 лютого 2021 , 09:35
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Джерело:

ДСНС

Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились знеструмленими 273 населених пункти. Крім того, у зв'язку з негодою розгорнули близько 4,8 тисячі пунктів обігріву.

Без електрики залишились жителі сіл та міст у 12 областях.

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У яких регіонах є знеструмлені населені пункти

  • Одеська область – 85,
  • Херсонська – 54,
  • Чернівецька – 40,
  • Миколаївська – 34,
  • Запорізька – 12,
  • Полтавська – 12,
  • Київська – 10,
  • Кіровоградська – 10,
  • Донецька – 7,
  • Закарпатська – 5,
  • Житомирська – 3,
  • Дніпропетровська – 1.

Бригади обленерго вже працюють над проблемою.

Пункти обігріву

Рятувальники разом з місцевою владою розгорнули 4 тисячі 883 пункти обігріву, серед них є 16 мобільних. Наприклад, на Буковецькому перевалі, що на Прикарпатті. Також там залучили автомобіль "УРАЛ", щоб допомагати водіям за потреби.

Скільки людей звернулись до пунктів обігріву

Протягом доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей. Крім цього, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти.

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Мобільний пункт обігріву / Фото ДСНС


Намет рятувальників / Фото ДСНС


Пункт обігріву / Фото ДСНС