Через негоду понад 270 населених пунктів залишились без електрики: у яких регіонах – фото
Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились знеструмленими 273 населених пункти. Крім того, у зв'язку з негодою розгорнули близько 4,8 тисячі пунктів обігріву.
Джерело:ДСНС
Без електрики залишились жителі сіл та міст у 12 областях.
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У яких регіонах є знеструмлені населені пункти
- Одеська область – 85,
- Херсонська – 54,
- Чернівецька – 40,
- Миколаївська – 34,
- Запорізька – 12,
- Полтавська – 12,
- Київська – 10,
- Кіровоградська – 10,
- Донецька – 7,
- Закарпатська – 5,
- Житомирська – 3,
- Дніпропетровська – 1.
Бригади обленерго вже працюють над проблемою.
Пункти обігріву
Рятувальники разом з місцевою владою розгорнули 4 тисячі 883 пункти обігріву, серед них є 16 мобільних. Наприклад, на Буковецькому перевалі, що на Прикарпатті. Також там залучили автомобіль "УРАЛ", щоб допомагати водіям за потреби.
Скільки людей звернулись до пунктів обігріву
Протягом доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей. Крім цього, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти.
Негода в Україні: останні новини
- Від початку тижня, з 8 лютого, Україну накрили снігопади та морози.
- Синоптики попереджають, що 9 лютого на більшості території країни також буде шквальний вітер та хуртовини. До того ж водіям та пішоходам варто бути обачними через ожеледицю та налипання снігу.
Мобільний пункт обігріву / Фото ДСНС
Намет рятувальників / Фото ДСНС
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