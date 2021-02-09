Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились знеструмленими 273 населених пункти. Крім того, у зв'язку з негодою розгорнули близько 4,8 тисячі пунктів обігріву.

Без електрики залишились жителі сіл та міст у 12 областях.

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У яких регіонах є знеструмлені населені пункти

Одеська область – 85,

Херсонська – 54,

Чернівецька – 40,

Миколаївська – 34,

Запорізька – 12,

Полтавська – 12,

Київська – 10,

Кіровоградська – 10,

Донецька – 7,

Закарпатська – 5,

Житомирська – 3,

Дніпропетровська – 1.

Бригади обленерго вже працюють над проблемою.

Пункти обігріву

Рятувальники разом з місцевою владою розгорнули 4 тисячі 883 пункти обігріву, серед них є 16 мобільних. Наприклад, на Буковецькому перевалі, що на Прикарпатті. Також там залучили автомобіль "УРАЛ", щоб допомагати водіям за потреби.

Скільки людей звернулись до пунктів обігріву

Протягом доби 7 лютого до пунктів обігріву звернулось 420 людей. Крім цього, рятувальники готові розгорнути додаткові пункти.

Негода в Україні: останні новини

Від початку тижня, з 8 лютого, Україну накрили снігопади та морози.

Синоптики попереджають, що 9 лютого на більшості території країни також буде шквальний вітер та хуртовини. До того ж водіям та пішоходам варто бути обачними через ожеледицю та налипання снігу.



Мобільний пункт обігріву / Фото ДСНС



Намет рятувальників / Фото ДСНС



Пункт обігріву / Фото ДСНС