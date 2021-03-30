Через Навального: Україна приєдналися до санкцій ЄС проти Росії
Станом на 30 березня Україна приєдналася до санкцій ЄС проти високопоставлених російських чиновників. Причиною стало ув'язнення опозиціонера Олексія Навального.
У своїй декларації високого представника ЄС Жозепа Борреля мовиться, що їхня національна політика щодо санкцій відповідала позиції ЄС.
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Країни-кандидати (на вступ до ЄС – 24 канал) Республіка Північна Македонія, Чорногорія та Албанія, а також країни Європейської асоціації вільної торгівлі Ісландія, Ліхтенштейн та Норвегія, а також Україна приєднуються до цього рішення Ради ЄС,
– наголосив Боррель.
Боррель зауважив, що "ЄС бере до уваги це зобов'язання та вітає його".
Хто перебуває під санкціями
- глава Слідчого комітету Росії Александр Бастрикін;
- генеральний прокурор Ігор Краснов;
- глава Росгвардії Віктор Золотов;
- глава Федеральної служби виконання покарань Олександр Калашников.
Що передбачають санкції
- Російським чиновникам заборонено в’їжджати в країни ЄС.
- Окрім того, посадовці не можуть зберігати фінансові активи в банках країн ЄС.
Ув'язнення Навального: головне
- 2 лютого опозиціонеру Олексію Навальному у Росії замінили умовний термін у справі "Ів-Роше" на реальний.
- Навальний має відбути у колонії 2 роки 8 місяців.
- Наразі політик перебуває у колонії №2 у місті Покров Володимирської області.
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