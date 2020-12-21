Новий штам коронавірусу може звести нанівець всі заходи, які уряди країн вводили для протидії COVID-19. Все тому, що він заразніший орієнтовно на 40% – 70%, а також поширюється значно швидше.

Попередньо новий різновид коронавірусу отримав назву VUI 202012/01. Про це мовиться у статті The Economist.

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►У яких країнах виявили мутований COVID-19

До середини грудня 2020 року методом генетичного секвенування виявили понад 1500 випадків зараження мутованим коронавірусом. Кілька випадків інфікування зафіксували у Бельгії, Данії й Нідерландах.

За словами Пасі Пенттінен з Європейського центру профілактики й контролю захворювань, більшість європейських країн провели секвенування значно меншої кількості зразків, ніж Велика Британія. Тому не можна відкидати можливість, що новий штам активно поширюється за межами Британії.

Там, де цей вид вірусу з'явиться, знадобляться жорсткіші заходи, щоб сповільнити поширення COVID-19. Тому термінові спроби завадити його поширенню цілком виправдані. Питання про те, наскільки йому вдасться сповільнити, поки вакцини не почнуть впливати на ситуацію, лишається поки без відповіді,

– мовиться у статті.

►Симптоми та заразність нового штаму

Наразі невідомо, чи VUI 202012/01 викликає важчі симптоми ніж вже відомий COVID-19. Наразі щодо цього у Великій Британії тривають дослідження. До речі, вчені також шукають докази, які б підтвердили, що новий штам справді заразніший.

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На вищу заразність нового коронавірусу вказують 2 фактори: