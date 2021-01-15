Американські санкції щодо компаній з Китаю хаотичні й не системні, тому що виконують ритуальну політичну функцію, не завдаючи реальної шкоди бізнес-взаємодії двох країн. До того ж адміністрація Байдена може переглянути американо-китайські відносини.

У цьому переконаний президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко, який детально проаналізував сьогоднішнє повідомлення про внесення компанії Skyrizon, китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" в обмежувальний список Міністерства торгівлі США.

Олександр Охріменко пояснив суть прийнятих адміністрацією Трампа рішень, які аж ніяк не є санкціями. Він повідомив, що список Мінторгу США, куди потрапила китайська Skyrizon не забороняє співпрацю американських компаній з китайськими, а лише вимагає отримання спец ліцензії і являє собою широко використовуваний у світовій практиці експортний контроль над технологіями подвійного призначення. "У заголовках новин дії Мінторгу США назвали помітно "санкціями". Це трохи далеко від реальності. Сам по собі пресреліз Мінторгу США – це більше політичний маніфест, який більш ніж на дві третини складається з войовничої політичної риторики. Якби метушня Трампа була звичайним політичним піаром, цей пресреліз вмістився б у 2 рядки сухого тексту", – пише експерт. Додавши також, що "списку санкцій політика США хаотична і непослідовна". Так, влада США не обмежили інвестиції в китайські компанії Alibaba і Tencent", – але водночас зобов'язали американських інвесторів до листопада "вийти" з активів і інвестицій в китайського виробника смартфонів і розумних гаджетів Xiaomi. "Всі заходи мають відкладений характер і можуть бути скасовані новою адміністрацією", – вважає він.

Водночас експерт зазначив, що українській владі зараз потрібно бути гранично уважною, тому що Україна опинилася в епіцентрі боротьби двох потужних гравців. І нагадав про прийнятий в КНР новий закон, який дозволяє китайським компаніям, які зіткнулися з утисками в інших країнах, звертатися до місцевих судів, отримувати рішення і вимагати їх виконання.

"Українська політична і ділова бізнес-еліти повинні зробити висновки. З кейсом "Мотор Січ" і протидією її акціонеру Skyrizon Україна примудрилася опинитися в епіцентрі міжнародного протистояння гравців принципово іншої вагової категорії. І якщо тут продовжать" тягати обличчям по столу" інвесторів з Піднебесної, президент України Володимир Зеленський замість візиту на вищому рівні в Пекін може готуватися до персональних санкцій з боку уряду КНР. Будівля посольства України як забезпечення позовів може бути заарештована, а дипломатів з неї з ганьбою виставлять на вулицю, президентський літак можуть заарештувати в будь-якому аеропорту світу – точно так само, як забезпечення позову. Це стане показовою прочуханкою, тому що Україна і її діячі – не той рівень, з яким будуть намагатися домовлятися. Будуть саме показово пороти", – попереджає експерт.

Він також нагадав, що переконливість правової позиції китайських інвесторів вже підтвердило Державне бюро розслідувань (ДБР) – тут порушено кримінальну справу проти функціонерів Служби безпеки України, а китайські компанії визнані потерпілими від їх дій. Вектор розвитку подій такий, що підсумком недалекоглядної стратегії української влади по "Мотор Січі" можуть стати катастрофічні для країни фінансові втрати. "Штраф у міжнародному арбітражі на 3,5 мільярда доларів і втрата експорту в Китай на 7,1 мільярда доларів в момент обнулять золотовалютні резерви України, знищать не піддаються обчисленню робочі місця в країні й спустять курс гривні в тартарари. Все чому? А все тому, що українські діячі виявилися настільки дурні, що дозволяють тягнути Україну на забій – до сварки з торговим партнером №1, практично з єдиною на планеті стабільною і зростаючою економікою", – упевнений Охріменко.

Експерт вважає, що в справі "Мотор Січі" українські політичні лідери повинні діяти, керуючись прагматичними міркуваннями й консультуватися з авторитетними юристами: "Може, пора найняти тямущих юристів і, нарешті, зайняти прагматичну позицію по "Мотор Січ"– адже економічний патріотизм-націоналізм трампістів в цій ситуації цілком можна застосувати й для київських діячів?", – ставить він резонне питання.