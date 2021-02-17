Через масові обшуки у Криму Україна відкрила 2 справи

Під час обшуків у ніч на 17 лютого окупанти затримали 7 кримських татар. Через це прокуратура Криму і Севастополя відкрила 2 кримінальних провадження.

Окупанти провели масові обшуки у будинках кримських татар та затримали їх. На це вже відреагувала українська прокуратура.

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Відкрили 2 кримінальні справи

Кримінальні провадження розпочали за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі.

За ці незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.

Досудове слідство проводить кримське управління Нацполіції.

Що відомо про обшуки у Криму

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що вночі та вранці 17 лютого в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ.

"Кримська солідарність" назвала імена 7 затриманих:

Абдулборія Махамадамінова;

Азамата Еюпова;

Тимура Ялкабова;

Олега Федорова;

Ернеста Ібрагімова;

Ленура Сейдаметова;

Яшара Шіхаметова.

Родичам на місцях російські силовики заявили, що затриманим закидають статтю про тероризм. Мовляв, ФСБ затримало "19 ісламістів, які планували диверсії та теракти на Північному Кавказі". Серед них – затримані на Кримському півострові.

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