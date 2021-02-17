Через масові обшуки у Криму Україна відкрила 2 справи
Під час обшуків у ніч на 17 лютого окупанти затримали 7 кримських татар. Через це прокуратура Криму і Севастополя відкрила 2 кримінальних провадження.
Джерело:"Крим.Реалії"
Окупанти провели масові обшуки у будинках кримських татар та затримали їх. На це вже відреагувала українська прокуратура.
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Відкрили 2 кримінальні справи
Кримінальні провадження розпочали за статтями про порушення недоторканності житла та незаконне позбавлення волі.
За ці незаконні дії передбачене покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 5 років.
Досудове слідство проводить кримське управління Нацполіції.
Що відомо про обшуки у Криму
Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що вночі та вранці 17 лютого в будинки кримських татар прийшли співробітники ФСБ.
"Кримська солідарність" назвала імена 7 затриманих:
- Абдулборія Махамадамінова;
- Азамата Еюпова;
- Тимура Ялкабова;
- Олега Федорова;
- Ернеста Ібрагімова;
- Ленура Сейдаметова;
- Яшара Шіхаметова.
Родичам на місцях російські силовики заявили, що затриманим закидають статтю про тероризм. Мовляв, ФСБ затримало "19 ісламістів, які планували диверсії та теракти на Північному Кавказі". Серед них – затримані на Кримському півострові.
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