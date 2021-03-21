Через локдаун у Києві: проведення форуму "Україна 30" призупинили

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Джерело:

Всеукраїнський Форум Україна 30

Через загострення епідеміологічної ситуації у Києві на 3 тижні призупинили Всеукраїнський форум "Україна 30".

Організатори наголосили, що турбуються про здоров'я учасників та гостей заходу.

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Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву на 3 тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров'я учасників та гостей заходу,
– мовиться у повідомленні.

Форум "Україна 30": головне

  • До 30 Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський оголосив про проведення серії форумів "Україна 30".
  • Упродовж 8 – 9 лютого у Києві провели форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
  • Упродовж 15 – 17 лютого – форум "Україна 30: Платіжка".
  • Упродовж 22 – 24 лютого – форум "Україна 30. Інфраструктура".
  • Упродовж 9 – 10 березня – форум "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".
Зверніть увагу! З 21 березня у Києві розпочав діяти локдаун. Зокрема, у столиці заборонили роботу культурних закладів та проведення масових заходів.