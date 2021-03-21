Через локдаун у Києві: проведення форуму "Україна 30" призупинили
Через загострення епідеміологічної ситуації у Києві на 3 тижні призупинили Всеукраїнський форум "Україна 30".
Джерело:Всеукраїнський Форум Україна 30
Організатори наголосили, що турбуються про здоров'я учасників та гостей заходу.
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Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву на 3 тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров'я учасників та гостей заходу,
– мовиться у повідомленні.
Форум "Україна 30": головне
- До 30 Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський оголосив про проведення серії форумів "Україна 30".
- Упродовж 8 – 9 лютого у Києві провели форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".
- Упродовж 15 – 17 лютого – форум "Україна 30: Платіжка".
- Упродовж 22 – 24 лютого – форум "Україна 30. Інфраструктура".
- Упродовж 9 – 10 березня – форум "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".
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