Через загострення епідеміологічної ситуації у Києві на 3 тижні призупинили Всеукраїнський форум "Україна 30".

Організатори наголосили, що турбуються про здоров'я учасників та гостей заходу.

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Всеукраїнський форум "Україна 30" бере перерву на 3 тижні через запровадження низки карантинних обмежень у Києві. Ми піклуємось про здоров'я учасників та гостей заходу,

– мовиться у повідомленні.

Форум "Україна 30": головне

До 30 Дня Незалежності України президент Володимир Зеленський оголосив про проведення серії форумів "Україна 30".

Упродовж 8 – 9 лютого у Києві провели форум "Україна 30. Коронавірус: виклики та відповіді".

Упродовж 15 – 17 лютого – форум "Україна 30: Платіжка".

Упродовж 22 – 24 лютого – форум "Україна 30. Інфраструктура".

Упродовж 9 – 10 березня – форум "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Зверніть увагу! З 21 березня у Києві розпочав діяти локдаун. Зокрема, у столиці заборонили роботу культурних закладів та проведення масових заходів.