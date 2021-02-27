Через Кримський міст з Азовського моря зникли рідкісні дельфіни

Щоб врятувати акваторію Азовського моря, Керченський міст потрібно негайно розібрати. Через порушення водного обміну між Азовським та Чорним морями світ вже втратив рідкісних дельфінів.

Російський незалежний експерт Юрій Медовар заявив, що Азовське море – внутрішнє.

Актуально ОРДЛО на межі екологічної катастрофи: у воду може потрапити радіація

Головне, що у нього є водообмін із Чорним морем. Міст у два рази скоротив перетин, через який тисячоліттями відбувався водообмін,

– наголосив Медовар.

Він зауважив, що Азовське море – це екосистема, яка пов'язана із зовнішнім світом через Чорне море.

Тепер біотика Азовського моря отримала удар. Умови у морі змінюються.

Російська окупацію Криму спричинила низку екологічних лих.

Що змінилося

За ситуацію з водою на півострові Крим відповідальна країна-окупант – Росія.