Через Кримський міст з Азовського моря зникли рідкісні дельфіни
Щоб врятувати акваторію Азовського моря, Керченський міст потрібно негайно розібрати. Через порушення водного обміну між Азовським та Чорним морями світ вже втратив рідкісних дельфінів.
Джерело:"Апостроф"
Російський незалежний експерт Юрій Медовар заявив, що Азовське море – внутрішнє.
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Головне, що у нього є водообмін із Чорним морем. Міст у два рази скоротив перетин, через який тисячоліттями відбувався водообмін,
– наголосив Медовар.
Він зауважив, що Азовське море – це екосистема, яка пов'язана із зовнішнім світом через Чорне море.
Тепер біотика Азовського моря отримала удар. Умови у морі змінюються.
Російська окупацію Криму спричинила низку екологічних лих.
Що змінилося
- Поблизу від Сімферополя пересохло Аянське водосховище.
- Через посуху зник водоспад Су-Учхан. Також світ втратив найвищий в Україні водоспад Учан-Су.
- Окрім того, на півострові висохла низка озер. Зокрема, біля сіл Краснокам'янка та Залізне.
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