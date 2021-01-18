Кнопкодавство під час призначення Шкарлета: Офіс генпрокурора відкрив провадження
Офіс генпрокурора відкрив провадження через кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки. Відповідну заяву раніше подали члени фракції "Голос".
Кнопкодавство зафіксували серед нардепів ОПЗЖ. Про це повідомила депутатка Інна Совсун на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як зазначила Совсун, тепер факт кнопкодавства мають довести правоохоронці. Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.
У матеріалах вказано, що картка Григорія Суркіса від ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було… Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було,
– наголосила вона.
Відомо, що правоохоронці відкрили справу за статтею 364 Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає:
- позбавленням волі на строк від 3 до 6 років;
- до 3 років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
- штраф.
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Як голосували за призначення Шкарлета
- Голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки відбулося 17 грудня.
- Тоді його кандидатуру підтримали 226 народних депутатів. Зауважимо, що саме стільки голосів було потрібно для призначення Шкарлета повноцінним міністром.
- Найбільше голосів за Шкарлета віддали нардепи зі "Слуги народу" – 171. А от парті "Голос" голосували проти.
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