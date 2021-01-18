Офіс генпрокурора відкрив провадження через кнопкодавство під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти й науки. Відповідну заяву раніше подали члени фракції "Голос".

Кнопкодавство зафіксували серед нардепів ОПЗЖ. Про це повідомила депутатка Інна Совсун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Як зазначила Совсун, тепер факт кнопкодавства мають довести правоохоронці. Розслідування доручили провести Державному бюро розслідувань.

У матеріалах вказано, що картка Григорія Суркіса від ОПЗЖ проголосувала "за", хоча самого Суркіса в залі не було… Голосів за призначення міністра освіти й науки у Верховній Раді не було,

– наголосила вона.

Відомо, що правоохоронці відкрили справу за статтею 364 Кримінального кодексу про зловживання владою або службовим становищем. Санкція статті передбачає:

​позбавленням волі на строк від 3 до 6 років;

до 3 років позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;

штраф.

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Як голосували за призначення Шкарлета

Голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки відбулося 17 грудня.

Тоді його кандидатуру підтримали 226 народних депутатів. Зауважимо, що саме стільки голосів було потрібно для призначення Шкарлета повноцінним міністром.

Найбільше голосів за Шкарлета віддали нардепи зі "Слуги народу" – 171. А от парті "Голос" голосували проти.

Більше про те, хто такий Сергій Шкарлет та що він встиг зробити на посаді в.о. міністра освіти та науки – читайте у матеріалі 24 каналу.