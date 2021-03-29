Через дії Ірану можуть змінити конвенцію про розслідування авіакатастроф, – Єнін

Поведінка Ірану у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ змушує переглянути міжнародну конвенцію про розслідування авіакатастроф. Як пояснив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін, зараз конвенція не дозволяє змусити Іран виконувати свої зобов'язання.

За словами Єніна, питання посилення конвенції збираються обговорити найближчим часом. Це має статися під час зустрічі глав МЗС тих країн, чиї громадяни постраждали в авіакатастрофі МАУ.

Важливо Україна вимагатиме від Ірану продовжити розслідування катастрофи літака МАУ

Єнін підкреслив, що до перегляду конвенції спонукають незадовільні дії Ірану у контексті розслідування авіакатастрофи МАУ.

Одним з напрямків такого діалогу буде оцінка можливостей внесення змін до положення міжнародних конвенцій, що регулюють відповідність технічного розслідування, оскільки ми бачимо наскільки складно змусити держава-член конвенції сумлінно виконувати свої зобов'язання, якщо держава ухиляється від співпраці,

– сказав Єнін.

Раніше Іран оприлюднив остаточний звіт за результатами технічного розслідування авіакатастрофи МАУ. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба ж наголосив, що це не звіт, а маніпуляція, тому що його висновки – оманливі.

Як просувається розслідування

Літак української авіакомпанії МАУ збили іранськими ракетами 8 січня 2020 року. На борту перебували 176 людей, 9 з яких – члени екіпажу. Усі вони загинули.

У своєму фінальному технічному звіті Тегеран заявив, що літак був знищений через помилки оператора протиповітряної оборони. Іранська сторона стверджує, що літак був випадково визначено як "ворожа мета".

Саме тому Іран вирішив випустити по пасажирському літаку 2 ракети. Важливо, що розслідування щодо авіатрощі прокуратура Ірану завершила у лютому 2021, але імена підозрюваних називати відмовляються.